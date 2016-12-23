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  • 23.12, 12:54

Берлинский террорист ликвидирован во время перестрелки в Милане

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Берлинский террорист ликвидирован во время перестрелки в Милане

Берлинский террорист ликвидирован во время перестрелки в Милане

Берлинский террорист ликвидирован во время перестрелки в Милане
  • Фото: Berlin polizei

    • Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине ликвидирован в ходе перестрелки в Милане.

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    Подозреваемый в совершении теракта на берлинской ярмарке выходец из Туниса Анис Амри был убит во время перестрелки в итальянском Милане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии. По информации полиции, Амри был остановлен на одной из площадей для проверки документов. После между ним и правоохранителями завязалась перестрелка. В результате в плечо был ранен один из стражей порядка, предполагаемый террорист погиб.

    Сообщается, что сегодня в 12:45 мск министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.

    Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. Террорист угнал грузовик и сбил людей на рождественской ярмарке. По данным СМИ, подозреваемый в совершении теракта тунисец Анис Амри ранее попадал в сферу внимания американских спецслужб. Так, он искал в Интернете информацию об изготовлении бомб и мог иметь прямые контакты с боевиками запрещенной группировки «Исламское государство».

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