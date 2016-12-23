Берлинский террорист ликвидирован во время перестрелки в Милане

Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине ликвидирован в ходе перестрелки в Милане.
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Сообщается, что сегодня в 12:45 мск министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.
сбил людей на рождественской ярмарке. По данным СМИ, подозреваемый в совершении теракта тунисец Анис Амри ранее попадал в сферу внимания американских спецслужб. Так, он искал в Интернете информацию об изготовлении бомб и мог иметь прямые контакты с боевиками запрещенной группировки «Исламское государство».
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