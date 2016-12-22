По подозрению в причастности к берлинскому теракту задержаны четыре человека

В Дортмунде по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, задержаны четверо.
Подробности операции пока не приводятся, передает ТАСС.
сбил людей на рождественской ярмарке
гражданин Туниса Анис Амри. За информацию о его местонахождении немецкие власти пообещали награду в 100 тыс. евро.
По данным СМИ, ранее Амри попадал в сферу внимания американских спецслужб. Так, он искал в Интернете информацию об изготовлении бомб и мог иметь прямые контакты с боевиками запрещенной группировки «Исламское государство». Тунисца даже внесли в список лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией США.
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