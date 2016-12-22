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  • 22.12, 17:32
По подозрению в причастности к берлинскому теракту задержаны четыре человека. Берлин, Германия, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

По подозрению в причастности к берлинскому теракту задержаны четыре человека

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По подозрению в причастности к берлинскому теракту задержаны четыре человека

По подозрению в причастности к берлинскому теракту задержаны четыре человека

    В Дортмунде по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, задержаны четверо.

    По данным правоохранителей, задержанные контактировали с исполнителем теракта Анисом Амри, поиски которого сейчас продолжаются.

    Подробности операции пока не приводятся, передает ТАСС.

    Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. Террорист угнал грузовик и сбил людей на рождественской ярмарке
    Уже установлена личность предполагаемого террориста — это гражданин Туниса Анис Амри. За информацию о его местонахождении немецкие власти пообещали награду в 100 тыс. евро.

    По данным СМИ, ранее Амри попадал в сферу внимания американских спецслужб. Так, он искал в Интернете информацию об изготовлении бомб и мог иметь прямые контакты с боевиками запрещенной группировки «Исламское государство». Тунисца даже внесли в список лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией США.

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