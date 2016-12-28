Водолазы круглые сутки достают обломки Ту-154 со дна Чёрного моря

В Исследовательском центре ВВС в подмосковных Люберцах сейчас идет расшифровка поднятого со дна основного бортового самописца. Для более полной картины остается получить информацию еще с двух черных ящиков. Один из них сегодня был поднят на поверхность. Он оказался в отличном состоянии.второго черного ящика займутся эксперты Министерства обороны в научно-исследовательском институте в подмосковных Люберцах. Сейчас они работают с первым самописцем, найденным накануне. Первичный анализ данных с черного ящика Ту-154 позволил сузить перечень вероятных причин крушения. Однако основных версий все еще несколько: попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Поисковую операцию сейчас усложняет погода. Несмотря на это, работы ведутся круглосуточно. Почти двести водолазов-глубоководников метр за метром осматривают дно акватории.
Сегодня спасатели обнаружили еще несколько тел погибших. Процедура опознания, включая генетическую экспертизу, будет проходить в Москве. Всего в поисковой операции задействованы более трех с половиной тысяч человек, авиация, большое количество кораблей и подводных аппаратов.
Сергей Голик — старший инженер телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер». Его задача — поиск крупных фрагментов Ту-154.
Сергей Голик: «Об условиях не думаем. Работаем круглосуточно. Сменщик вот первый раз за двое суток пошел поспать».
Сегодня спасатели подняли со дна шасси и части одного из двигателей. Фрагменты сильно повреждены.
Как говорят некоторые эксперты, в ближайшее время в Сочи может начаться процедура выкладки фрагментов Ту-154. Это обязательная процедура расследовании авиакатастроф. Сейчас для этого ищут подходящую площадку.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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