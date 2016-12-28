Второй черный ящик Ту-154 не получил повреждений при крушении

В Сочи готовятся отправить на расшифровку в подмосковные Люберцы еще один бортовой самописец. Его сегодня обнаружили водолазы в хвостовой части самолета. Также со дна подняли еще два тела погибших и крупные фрагменты воздушного судна, в том числе часть фюзеляжа.был доставлен туда накануне.
Что касается версий авиакатастрофы, то их у следствия по-прежнему несколько: это попадание посторонних предметов в двигатель, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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