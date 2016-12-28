#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 18:18
Второй черный ящик Ту-154 не получил повреждений при крушении. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Минобороны РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Второй черный ящик Ту-154 не получил повреждений при крушении

комментировать
Второй черный ящик <nobr>Ту-154</nobr> не получил повреждений при крушении

Второй черный ящик Ту-154 не получил повреждений при крушении

Второй черный ящик <nobr>Ту-154</nobr> не получил повреждений при крушении

    В Сочи готовятся отправить на расшифровку в подмосковные Люберцы еще один бортовой самописец. Его сегодня обнаружили водолазы в хвостовой части самолета. Также со дна подняли еще два тела погибших и крупные фрагменты воздушного судна, в том числе часть фюзеляжа.

    Эксперты оценивают состояние второго поднятого самописца как отличное. Даже при визуальном осмотре специалисты отметили тот факт, что ручки черного ящика на месте, а это говорит о том, что устройство почти не повреждено. Теперь оно будет отправлено в исследовательский центр в подмосковных Люберцах, где специалисты Минобороны занимаются расшифровкой бортового самописца, который был доставлен туда накануне.

    Что касается версий авиакатастрофы, то их у следствия по-прежнему несколько: это попадание посторонних предметов в двигатель, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

    Подробности в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru