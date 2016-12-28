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  • 28.12, 18:17

Тела еще трех погибших найдены на месте крушения Ту-154

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Тела еще трех погибших найдены на месте крушения Ту-154

Тела еще трех погибших найдены на месте крушения <nobr>Ту-154</nobr>

На месте авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море обнаружены тела еще трех человек.

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе по проведению поисковых работ. Таким образом, общее количество найденных тел достигло 18.

Источник: «С 09.00 до 16.00 мск в ходе поисковой операции обнаружены тела 3 погибших и около 20 фрагментов тел».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для опознания и генетической экспертизы. У 105 родственников погибших взяли пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы.

В Минобороны также сообщили, что обнаружили 12 крупных и более полутора тысяч мелких фрагментов разбившегося Ту-154. Водолазы подняли со дна моря второй бортовой самописец лайнера.

В настоящий момент поисковые работы продолжаются. Сообщается, что они осложнены из-за непогоды. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в районе катастрофы идет дождь с градом, дует сильный ветер, отмечается туман и волнение моря.




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