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  • 28.12, 13:44
Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Минобороны РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения Ту-154

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  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr>

Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения Ту-154

Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • 13 тел погибших уже отвезли в Москву на опознание. Фрагменты тел также доставляют в бюро медэкспертизы. Пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, взяли у 105 родственников жертв.

    Согласно уточненным данным Минобороны, по состоянию на 12.00 мск из-под воды извлечены 15 тел и 239 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. При этом 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для опознания и генетической экспертизы.

    В Минобороны также сообщили, что обнаружили 12 крупных и более полутора тысяч мелких фрагментов разбившегося Ту-154. Водолазы подняли со дна моря второй бортовой самописец лайнера.

    Ранее источник в оперативном штабе сообщил, что два дополнительных черных ящика Ту-154 находятся в приемлемом состоянии и подлежат расшифровке.

    Накануне в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен основной бортовой самописец. Тогда же сообщалось о первых результатах его изучения.

    Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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