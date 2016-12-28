Минобороны: 15 погибших и 239 фрагментов тел извлечены в районе крушения Ту-154

13 тел погибших уже отвезли в Москву на опознание. Фрагменты тел также доставляют в бюро медэкспертизы. Пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, взяли у 105 родственников жертв.
В Минобороны также сообщили, что обнаружили 12 крупных и более полутора тысяч мелких фрагментов разбившегося Ту-154. Водолазы подняли со дна моря второй бортовой самописец лайнера.
Накануне в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен основной бортовой самописец. Тогда же сообщалось о первых результатах его изучения.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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