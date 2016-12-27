Минобороны и Минкульт намерены возродить ансамбль имени Александрова после трагедии

И в Минобороны, и в Минкульте однозначно заявляют: ансамбль имени Александрова должен и будет жить.Но возродить уникальный коллектив, который стал одним из символов российской армии, будет невероятно тяжело.
Маркку Валтонен, участник финской панк-группы «Ленинградские Ковбои»: «Недели две назад мы общались по поводу возможного сотрудничества с ансамблем. Я уверен, что когда-нибудь это произойдет. Ансамбль — это огромная часть русской культуры, русского духа, мы должны вернуть его вместе, мы должны».
Сделать это будет, мягко говоря, непросто, с дрожью в голосе замечает руководитель ансамбля МВД Виктор Елисеев. Погибли артисты хора и балетная труппа. На борту Ту-154 был и художественный руководитель Валерий Халилов.
Виктор Елисеев, художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски ВВ МВД России: «Нужно найти руководителя хотя бы равного Валерию Михайловичу Халилову. Потому что это потеря, конечно, очень большая. Это выдающийся музыкант, музыкант-организатор».
В Латакии было решено выступать без оркестра, поэтому остались живы большинство музыкантов. Рождение дочери удержало дома ведущего солиста Вадима Ананьева, легендарного Мистера Калинка. А певец Эдуард Лабковский не попал на злополучный рейс только потому, что сломал ногу.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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