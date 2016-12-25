Друзья и близкие артистов хора Александрова ошарашены их гибелью

Хор Александрова, визитная карточка России, считавшаяся ее народным достоянием, был на борту разбившегося
Ту-154 практически в полном составе, со своим руководителем — дирижером и композитором Валерием Халиловым.
Концерт в Ватикане, во время которого хор Александрова исполнил песню «Соловьи», состоялся уже больше 10 лет назад. Но до сих пор именно это выступление поклонники ансамбля считают самым проникновенным и пронзительным. В зрительном зале тогда сидел папа римский Иоанн Павел II.
Сегодня в Италии хор Александрова звучал вновь: выступление показал государственный итальянский канал. Ведь сказать, что российских артистов любит вся Европа, весь мир, значит не сказать ничего. Европейцы посчитали, что за последние 30 лет хор дал больше семи тысяч концертов, на которых побывали 20 миллионов зрителей.
«Погибли участники самого знаменитого военно-музыкального коллектива планеты» — так сегодня начинались выпуски новостей в Европе. Потому что всегда ансамбль Александрова был больше чем хор. Это большая семья, целый музыкальный мир, который сегодня рухнул вместе с самолетом.
Артисты летели на авиабазу Хмеймим, чтобы выступить перед нашими летчиками, которые сейчас несут боевую вахту в сирийском небе. Артисты летели, чтобы поднять их воинский дух. Потому что лучше них этого не делает никто. Хор Александрова провожал бойцов Красной армии с Белорусского вокзала на бой с фашистами. В годы Великой Отечественной войны артисты не раз выступали на фронте.
Подробности — в видеоматериале.
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