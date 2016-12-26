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  • 26.12, 21:46
Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова

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Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова

Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова

Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова

    Сегодня сотни людей весь день несли цветы к репетиционному залу ансамбля Александрова в центре Москвы. В авиакатастрофе над Чёрным морем погиб практически весь его основной состав — музыканты, артисты хора и танцевальной группы, больше 60 человек. Среди погибших и художественный руководитель — генерал-лейтенант Валерий Халилов.

    Ансамбль почти со столетней историей был визитной карточкой нашей страны, и для многих за рубежом ассоциировался с понятием «Россия». В министерстве культуры сегодня заявили, что сделают все возможное для восстановления коллектива.

    Игорь Канурин, главный дирижер оркестра полиции: «Валерий Халилов, благодаря которому я тот, кто есть. Ношу офицерские погоны и дирижирую военным оркестром. Это феноменальный человек грандиозной силы, с великими идеями».

    Молодая балерина Ралина Гильманова, которой хватило сил, таланта и такого невероятного везения попасть в ансамбль имени Александрова, писала сестре за минуты до того, как на злополучном рейсе попросили отключить все электронные устройства.

    Эльвира Гильманова: «Родители уже спали, и я ей написала: почему вы еще не вылетели? Она: неизвестно. Я: а вдруг не полетите? Она: полетим. И потом она папе отправила сообщение, что через 10 минут взлетают».

    Без сомнения, все музыканты страны сегодня, если и выступят, то в миноре. И если кого-то позовут присоединиться к разбитому, но не побежденному ансамблю Александрова, то никто не откажется.

    Денис Мацуев, пианист: «У меня боль внутри, потому что многих я знал, кто был в этом самолете. Мои искренние соболезнования».

    Евгений Волков, художественный руководитель хора имени Свешникова: «Вся хоровая Москва просто не может сегодня выдохнуть. Это кусок нашей жизни».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

    Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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