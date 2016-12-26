Музыканты не сдерживают слез, вспоминая погибших коллег из ансамбля Александрова

Сегодня сотни людей весь день несли цветы к репетиционному залу ансамбля Александрова в центре Москвы. В авиакатастрофе над Чёрным морем погиб практически весь его основной состав — музыканты, артисты хора и танцевальной группы, больше 60 человек. Среди погибших и художественный руководитель —
восстановления коллектива.
генерал-лейтенант Валерий Халилов.
Игорь Канурин, главный дирижер оркестра полиции: «Валерий Халилов, благодаря которому я тот, кто есть. Ношу офицерские погоны и дирижирую военным оркестром. Это феноменальный человек грандиозной силы, с великими идеями».
Молодая балерина Ралина Гильманова, которой хватило сил, таланта и такого невероятного везения попасть в ансамбль имени Александрова, писала сестре за минуты до того, как на злополучном рейсе попросили отключить все электронные устройства.
Эльвира Гильманова: «Родители уже спали, и я ей написала: почему вы еще не вылетели? Она: неизвестно. Я: а вдруг не полетите? Она: полетим. И потом она папе отправила сообщение, что через 10 минут взлетают».
Без сомнения, все музыканты страны сегодня, если и выступят, то в миноре. И если кого-то позовут присоединиться к разбитому, но не побежденному ансамблю Александрова, то никто не откажется.
Денис Мацуев, пианист: «У меня боль внутри, потому что многих я знал, кто был в этом самолете. Мои искренние соболезнования».
Евгений Волков, художественный руководитель хора имени Свешникова: «Вся хоровая Москва просто не может сегодня выдохнуть. Это кусок нашей жизни».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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