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  • 25.12, 19:58
Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе Ту-154 благодаря рождению ребенка. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе Ту-154 благодаря рождению ребенка

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Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> благодаря рождению ребенка

Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе Ту-154 благодаря рождению ребенка

Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> благодаря рождению ребенка

    Народный артист России, ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел на злополучном рейсе Ту-154, разбившемся под Сочи, так как у него недавно родился ребенок.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на борту разбившегося самолета находились коллеги и друзья Вадима Ананьева.

    Вадим Ананьев: «Туда полетели мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее. А сам я не полетел по семейным обстоятельствам — совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене».

    Сегодня стало известно о том, что рядом с Сочи после взлета пропал с радаров самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, среди которых съемочная группа НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.


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    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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