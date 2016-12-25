Солист ансамбля Александрова избежал гибели в катастрофе Ту-154 благодаря рождению ребенка

Народный артист России, ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел на злополучном рейсе
Комсомольской правды», на борту разбившегося самолета находились коллеги и друзья Вадима Ананьева.
Ту-154, разбившемся под Сочи, так как у него недавно родился ребенок.
Вадим Ананьев: «Туда полетели мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее. А сам я не полетел по семейным обстоятельствам — совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене».
пропал с радаров самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, среди которых съемочная группа НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».
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