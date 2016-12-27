Эксперты изучают схему взлета Ту-154 и переговоры экипажа

Продолжается расследование катастрофы самолета Минобороны в районе Сочи. Версий, над которыми работает следствие, по официальным сообщениям,
ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Хотя некоторые эксперты говорят еще и о том, что самолет был перегружен.
по-прежнему четыре.
Все специалисты обращают внимание на огромную территорию, по которой разбросаны обломки самолета. Радиус поиска — 10 километров. Самая дальняя точка — 8 километров от берега.
Министерство обороны обнародовало схему взлета лайнера, и теперь ее внимательно изучают эксперты. Каждый, кто хотя бы раз вылетал из Сочи, знает: самолет сначала идет над морем, затем поворачивает направо и дальше какое-то время летит вдоль берега. А на схеме показан разворот.
Еще один фактор, который по мнению специалистов мог сыграть против самолета, — неправильная загрузка или вовсе перегруз. Похоже, и у следствия эта версия становится основной. То, что самолет был полный, становится ясно, если внимательно послушать переговоры диспетчеров с командиром лайнера перед взлетом.
Версий много, но понятно: все надежды сейчас на черные ящики. Они должны ответить на вопрос, что происходило на борту в последние минуты полета. Найти самописцы будет непросто: они не оборудованы радиомаяками. Как объясняют в Министерстве обороны — маяки не ставили из соображений секретности.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
Комментарии