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  • 27.12, 01:01
Эксперты изучают схему взлета Ту-154 и переговоры экипажа. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты изучают схему взлета Ту-154 и переговоры экипажа

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Эксперты изучают схему взлета <nobr>Ту-154</nobr> и переговоры экипажа

Эксперты изучают схему взлета Ту-154 и переговоры экипажа

Эксперты изучают схему взлета <nobr>Ту-154</nobr> и переговоры экипажа

    Продолжается расследование катастрофы самолета Минобороны в районе Сочи. Версий, над которыми работает следствие, по официальным сообщениям, по-прежнему четыре.

    Это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, которое привело к потери мощности и отказу работы двигателей, а также ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Хотя некоторые эксперты говорят еще и о том, что самолет был перегружен.

    Все специалисты обращают внимание на огромную территорию, по которой разбросаны обломки самолета. Радиус поиска — 10 километров. Самая дальняя точка — 8 километров от берега.

    Министерство обороны обнародовало схему взлета лайнера, и теперь ее внимательно изучают эксперты. Каждый, кто хотя бы раз вылетал из Сочи, знает: самолет сначала идет над морем, затем поворачивает направо и дальше какое-то время летит вдоль берега. А на схеме показан разворот.

    Еще один фактор, который по мнению специалистов мог сыграть против самолета, — неправильная загрузка или вовсе перегруз. Похоже, и у следствия эта версия становится основной. То, что самолет был полный, становится ясно, если внимательно послушать переговоры диспетчеров с командиром лайнера перед взлетом.

    Версий много, но понятно: все надежды сейчас на черные ящики. Они должны ответить на вопрос, что происходило на борту в последние минуты полета. Найти самописцы будет непросто: они не оборудованы радиомаяками. Как объясняют в Министерстве обороны — маяки не ставили из соображений секретности.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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