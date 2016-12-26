Минобороны определило траекторию полета Ту-154

Поисковая операция на месте авиакатастрофы не прекращалась все последние сутки. В Сочи работают отряды спасателей и подразделения Минобороны. В военном ведомстве рассчитывают установить местонахождение обломков самолета уже сегодня.самолет упал в шести километрах от берега. Тем не менее глава российского Минтранса Максим Соколов попросил увеличить зону поиска. В настоящее время она составляет 20 квадратных километров. Местные власти сообщили, что к поискам тел погибших привлечены чиновники и полицейские.
Основные обломки лайнера находятся на глубине в несколько десятков метров. Есть опасения, что из-за подводного течения часть обломков может оказаться у берегов Абхазии. Об этом глава Минтранса сообщил журналистам.
Максим Соколов: «Прошу всех, задействованных в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска. Я связался с президентом Республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, часть фрагментов самолета, останков может пересечь государственную границу».
Власти Абхазии уже подтвердили, что подключились к поисковым работам. Что касается поисковой группировки в Сочи, то она увеличена. В операции, по данным Минобороны, задействованы 3,5 тысячи человек, 39 кораблей, в том числе оснащенных гидролокационным оборудованием для обследования дна. В настоящее время на места работают 135 водолазов, их будет еще больше.
Подробности — в видеоматериале.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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