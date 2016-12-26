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  • 26.12, 13:45
Минобороны определило траекторию полета Ту-154. Абхазия, Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны определило траекторию полета Ту-154

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Минобороны определило траекторию полета <nobr>Ту-154</nobr>

Минобороны определило траекторию полета Ту-154

Минобороны определило траекторию полета <nobr>Ту-154</nobr>

    Поисковая операция на месте авиакатастрофы не прекращалась все последние сутки. В Сочи работают отряды спасателей и подразделения Минобороны. В военном ведомстве рассчитывают установить местонахождение обломков самолета уже сегодня.

    Специалисты просчитали траекторию полета Ту-154 с помощью данных радиолокационного контроля. Установлено, что самолет упал в шести километрах от берега. Тем не менее глава российского Минтранса Максим Соколов попросил увеличить зону поиска. В настоящее время она составляет 20 квадратных километров. Местные власти сообщили, что к поискам тел погибших привлечены чиновники и полицейские.

    Основные обломки лайнера находятся на глубине в несколько десятков метров. Есть опасения, что из-за подводного течения часть обломков может оказаться у берегов Абхазии. Об этом глава Минтранса сообщил журналистам.

    Максим Соколов: «Прошу всех, задействованных в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска. Я связался с президентом Республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, часть фрагментов самолета, останков может пересечь государственную границу».

    Власти Абхазии уже подтвердили, что подключились к поисковым работам. Что касается поисковой группировки в Сочи, то она увеличена. В операции, по данным Минобороны, задействованы 3,5 тысячи человек, 39 кораблей, в том числе оснащенных гидролокационным оборудованием для обследования дна. В настоящее время на места работают 135 водолазов, их будет еще больше.

    Подробности — в видеоматериале.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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