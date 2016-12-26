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  • 26.12, 13:45

Первый рейс с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

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Первый рейс с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

Первый рейс с останками погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> прибыл в Москву

На аэродроме Чкаловский произвел посадку военно-транспортный Ил-76 с останками погибших при крушении Ту-154 в районе Сочи.

За первые сутки поисковой операции в районе крушения Ту-154 найдено 11 тел и 154 фрагмента, большая часть из них уже доставлена в Москву «для проведения всей соответствующей установленной порядком процедуры», сообщил заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

Как ранее сообщили в Минобороны, первым рейсом в Москву из Сочи отправили 10 тел и 86 фрагментов.

Опознание и генетическую экспертизу будут проводить специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

Тем временем министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы самолета Ту-154, поручил расширить зону поисковой операции. Часть обломков Ту-154 и тел, предположительно, может находиться в Абхазии.

Траурные мероприятия сегодня проходят по всей России, а также у зданий российских дипмиссий во многих странах мира.

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