Первый рейс с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

На аэродроме Чкаловский произвел посадку
военно-транспортный Ил-76 с останками погибших при крушении Ту-154 в районе Сочи.
Как ранее сообщили в Минобороны, первым рейсом в Москву из Сочи отправили 10 тел и 86 фрагментов.
Опознание и генетическую экспертизу будут проводить специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.
Тем временем министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы самолета Ту-154, поручил расширить зону поисковой операции. Часть обломков Ту-154 и тел, предположительно, может находиться в Абхазии.
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