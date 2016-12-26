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  • 26.12, 13:46

Глава Минтранса поручил расширить зону поисков тел и фрагментов Ту-154

2 комментария
  • Фото РИА Новости
Глава Минтранса поручил расширить зону поисков тел и фрагментов <nobr>Ту-154</nobr>

Глава Минтранса поручил расширить зону поисков тел и фрагментов Ту-154

Глава Минтранса поручил расширить зону поисков тел и фрагментов <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • Министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы самолета Ту-154, поручил расширить зону поисковой операции.

    Максим Соколов: «Прошу всех, кто задействован в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска».

    В ходе заседания штаба правительственной комиссии по расследованию катастрофы глава Минтранса сообщил, что часть обломков Ту-154 и тел, предположительно, может находиться в Абхазии.

    Максим Соколов: «Вчера связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром. Поскольку течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов, останков может пересечь границу, поэтому наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции».

    Ранее в Минобороны сообщили, что военным удалось более точно определить район падения Ту-154, но поисковая операция осложняется рельефом дна.

    Первый самолет с останками погибших уже прибыл в Москву.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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