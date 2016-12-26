СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения Ту-154

Самолет
Интерфакс».
Ту-154 Минобороны мог рухнуть после вылета из сочинского аэропорта из-за перегруза, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, на данном этапе расследования версия о теракте практически исключена.
Источник: «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию».
приоритетные версии катастрофы Ту-154 озвучили в ФСБ. В ведомстве считают, что к трагедии могли привести следующие причины: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
Комментарии