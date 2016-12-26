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  • 26.12, 21:46

СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения Ту-154

14 комментариев
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС
СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения <nobr>Ту-154</nobr>

СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения Ту-154

СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС

    • Самолет Ту-154 Минобороны мог рухнуть после вылета из сочинского аэропорта из-за перегруза, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    По словам источника, самолет по какой-то причине не смог набрать высоту. Возможно, это связано с перегрузом или технической неисправностью. Данные выводы основаны на свидетельских показаниях и других объективных данных, передает «Интерфакс».

    По словам собеседника агентства, на данном этапе расследования версия о теракте практически исключена.

    Источник: «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию».

    Ранее приоритетные версии катастрофы Ту-154 озвучили в ФСБ. В ведомстве считают, что к трагедии могли привести следующие причины: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


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