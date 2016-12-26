ФСБ назвала версии крушения Ту-154

В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что к настоящему времени признаки возможного теракта на борту
Ту-154 отсутствуют.
По данным ведомства, основными версиями катастрофы являются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, передает «Интерфакс».
факту крушения Ту-154 близ Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Его ведет военно-следственный отдел СК РФ по Сочинскому гарнизону.
Также в ведомстве отметили, что военной продукции или пиротехники на борту Ту-154 не было.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по установлению причин трагедии, заявил, что основные версии произошедшего — техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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