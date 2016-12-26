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  • 26.12, 18:02
ФСБ назвала версии крушения Ту-154. Минобороны РФ, Сочи, ФСБ, авиационные катастрофы и происшествия, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФСБ назвала версии крушения Ту-154

44 комментария
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
ФСБ назвала версии крушения <nobr>Ту-154</nobr>

ФСБ назвала версии крушения Ту-154

ФСБ назвала версии крушения <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что к настоящему времени признаки возможного теракта на борту Ту-154 отсутствуют.

    ЦОС ФСБ России: «По состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».

    По данным ведомства, основными версиями катастрофы являются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, передает «Интерфакс».

    В ФСБ отметили, что по факту крушения Ту-154 близ Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Его ведет военно-следственный отдел СК РФ по Сочинскому гарнизону.

    Также в ведомстве отметили, что военной продукции или пиротехники на борту Ту-154 не было.

    Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по установлению причин трагедии, заявил, что основные версии произошедшего — техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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