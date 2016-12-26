Минтранс: оснований для усиления мер безопасности в аэропортах после крушения Ту-154 нет

Основные версии крушения ту-154 в районе Сочи не включают в себя теракт, сообщил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

Оснований для принятия дополнительных мер в связи с крушением Ту-154 по авиационной или антитеррористической безопасности нет, заявил глава Минтранса.: «Безопасность аэропортов как гражданских, так и находящихся в ведомственном использовании установлена требованиями воздушного кодекса Российской Федерации, международной организации ИКАО, потому эти требования достаточно строгие, и они соблюдаются всеми аэропортами, проверки организуются регулярно. Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности».По словам Соколова, к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования».: «Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт. Причины могут быть разные. Они анализируются специалистами, экспертами и Следственным комитетом».Самолет Минобороны пропал с радаров в ночь на 25 декабря примерно через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов сообщил, что специалисты, проанализировав данные объективного контроля радиолокационной станции на траектории полета, определили район падения самолета — это «шесть километров от береговой линии по оси взлета».