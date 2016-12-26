Путин объяснил значимость нового Таможенного кодекса ЕАЭС

В
в первую очередь соболезновали ему в связи с катастрофой Ту-154. Свои выступления на Заседании Евразийского экономического совета лидеры Казахстана, Армении и Киргизии также начинали со слов поддержки.
Санкт-Петербурге прошли заседания Высшего Евразийского экономического совета и Организации Договора о коллективной безопасности.
На заседании лидеров ЕАЭС отсутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но остальные участники активно обсуждали итоги двухлетнего союза пяти стран и строили дальнейшие планы.
Владимир Путин, президент РФ: «В процессе строительства Евразийского экономического союза мы вместе добились действительно серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации, заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. За время функционирования союза число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%».
По итогам встречи лидеры подписали новую редакцию Таможенного кодекса — главного документа союза.
Владимир Путин: «Мы многое сделали по подготовке нового Таможенного кодекса. В Кодекс заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике. Заметно возрастают полномочия Евразийской комиссии по вопросам таможенного регулирования, предусматривается широкое использование цифровых технологий при проведении процедур оформления товаров на внешних границах Союза».
Цель кодекса — снять таможенные барьеры между пятью странами, сделать перемещение товаров, капитала, услуг и рабочей силы свободным. Например, если вы предприниматель, то не надо проходить процедуру учреждения своей компании в дружественной стране, не надо получать разрешение на работу там своих сотрудников. Это выгодно бизнесу. Новый кодекс призван решить и некоторые проблемы.
Когда границы открываются, увеличиваются и риски. Понимая это, в Петербурге провели заседании Организации Договора коллективной безопасности, куда, помимо стран ЕАЭС, входят также Таджикистан и Узбекистан. Обсуждали угрозу со стороны вербовщиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.
Обсуждая общие принципы, говорили сегодня и о вполне конкретных проектах. Владимир Путин сегодня отдельно с президентом Казахстана договорился о дальнейшей судьбе Байконура. Россия продлила аренду комплекса до 2050 года.
Вечером главы государств планировали посмотреть светомузыкальное шоу на Дворцовой площади, но в связи с трауром оно не состоится.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
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