В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в
Санкт-Петербурге не отразится на повестке дня этих мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говорить о том, что президент Белоруссии манкировал саммиты, некорректно, отметил Песков и переадресовал вопросы о причинах его отсутствия в Минск.
Дмитрий Песков: «Я не думаю, что слово „манкирует“ здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии».
Вместе с тем Песков подчеркнул, что Белоруссия остается ближайшим союзником России и очень важным партнером во всех международных делах и в торгово-экономическом сотрудничестве.
Дмитрий Песков: «Мы также очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно, и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза».
В Белоруссии 26 декабря, как и в России, объявлено днем траура по погибшим в результате крушения Ту-154.
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