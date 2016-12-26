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  • 26.12, 18:02
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ. Белоруссия, ЕврАзЭС/ЕАЭС, Лукашенко, ОДКБ, Песков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

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В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

    Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге не отразится на повестке дня этих мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского президента отметил, что все документы, подготовленные к подписанию на саммитах, ранее были полностью согласованы с белорусскими партнерами и после будут направлены в Минск на подпись Александра Лукашенко.

    Говорить о том, что президент Белоруссии манкировал саммиты, некорректно, отметил Песков и переадресовал вопросы о причинах его отсутствия в Минск.

    Дмитрий Песков: «Я не думаю, что слово „манкирует“ здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии».

    Вместе с тем Песков подчеркнул, что Белоруссия остается ближайшим союзником России и очень важным партнером во всех международных делах и в торгово-экономическом сотрудничестве.

    Дмитрий Песков: «Мы также очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно, и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза».

    В Белоруссии 26 декабря, как и в России, объявлено днем траура по погибшим в результате крушения Ту-154.

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