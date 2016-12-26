Путин отметил особую роль Казахстана в ЕАЭС

В
Санкт-Петербурге началось заседание Высшего евразийского экономического совета. Организация, в которой в настоящее время состоят пять государств, существует уже два года.
Перед началом встречи Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. После этого в присутствии глав государств были подписаны документы о дальнейшем сотрудничестве на космодроме Байконур.
В ходе встречи российский президент отметил особую роль Казахстана.
Владимир Путин, президент РФ: «Нурсултан Абишевич, хочу поздравить вас, пользуясь случаем, еще раз с 25-летием независимости Казахстана. Под вашим руководством Казахстан добился впечатляющих результатов. Это нас радует еще и потому, что Казахстан — активный участник интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках Евразийского экономического союза».
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Спасибо, Владимир Владимирович, во-первых, за возможность встретиться перед Высшим советом ЕАЭС — нашим детищем, которое надо беречь и дальше развивать. К сожалению, мне приходится говорить о трагических событиях, которые произошли в России, — убийстве посла, крушении самолета. Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования от себя, от имени народа Казахстана вам и всему российскому народу».
Владимир Путин: «Спасибо».
Нурсултан Назарбаев: «Это большая трагедия трогает всех нас, задевает всех нас, и переживания тоже общие. И всем близким, родственникам всех погибших высказываем глубокие соболезнования».
Также президент Казахстана выразил готовность развивать военно-техническое сотрудничество с Россией.
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