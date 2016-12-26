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  • 26.12, 13:46
Неутихающая боль: журналисты и музыканты скорбят по погибшим при крушении Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, Минобороны РФ, музыка и музыканты, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неутихающая боль: журналисты и музыканты скорбят по погибшим при крушении Ту-154

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Неутихающая боль: журналисты и музыканты скорбят по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

Неутихающая боль: журналисты и музыканты скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Неутихающая боль: журналисты и музыканты скорбят по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ унесло жизни 92 человек. В их числе — военнослужащие, журналисты, а также участники легендарного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Их среди пассажиров было большинство — 64 человека.

    Артисты летели в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками. А снимать это событие должны были журналисты. На борту лайнера находились корреспонденты трех телеканалов — НТВ, Первого канала и «Звезды». Эта трагедия ударила по каждому, но больнее всего по тем, кто лично знал погибших.

    Неутихающая боль, скорбь, чувство неодолимой утраты. Это то, что многие переживают в эти дни — друзья, товарищи, коллеги, просто неравнодушные люди. Многим трудно подбирать слова, у многих с этой трагедией столько связано. Ансамбль имени Александрова — одно из наиболее ярких явлений российской культуры, коллектив, вобравший в себя таланты со всей России.

    Денис Майданов, музыкант: «Это настоящий бриллиант, настоящая жемчужина нашей культуры, не только министерства обороны. Это профессионалы, чьи залы постоянно полны. Это коллектив, просто сотканный из профессионалов, это люди, которые подбирались годами, это нота к ноте, душа к душе».

    О погибших артистах ансамбля имени Александрова вспоминают и те, кому довелось с ними работать.

    Александр Олешко, актер: «Я со всеми практически — и с солистами, и со всем хором песни и пляски Александрова неоднократно выступал. Совсем недавно, буквально две недели назад, мы с ними поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны».

    Во многих театрах столицы в эти дни спектакли начинаются с минуты молчания.

    Скорбят и журналисты. Девять репортеров погибли в разбившемся самолете. Многих мы знали лично, со многими съели свой пуд соли в горячих точках. Погибшая съемочная группа НТВ — корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. Сотрудники Первого канала — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов. Журналисты телеканала «Звезда» — Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. Сегодня их имена и фотографии у входа в Останкино.

    Для многих журналистов личная потеря сегодня и Елизавета Глинка, Доктор Лиза. Многие знали ее лично, освещали гуманитарные акции с ее участием. Светлый, удивительный, неукротимый человек. Сегодня к зданию ее фонда несут цветы и свечи те, кто помнит и будет помнить ее ежедневный человеческий подвиг.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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