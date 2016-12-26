По делу об отравлении «Боярышником» задержаны уже 23 человека

Уже 23 фигуранта задержаны по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области.задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн „Боярышник“. Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов».
На данный момент зафиксировано уже 123 сообщения об отравлении граждан метанолом, погибли 76 человек. Полицейские уже нашли склад, где хранились тонны метанола, из которого и делали отраву.
Уголовное дело в отношении остальных фигурантов расследуется по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
Комментарии