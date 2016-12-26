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  • 26.12, 08:46

Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось до 76

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Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось до 76

Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось до 76

На выходных в Иркутске в результате отравления метанолом умер еще один человек. Общее число жертв «Боярышника» достигло 76, сообщили в Минздраве региона.

Татьяна Лебедева, Минздрав Иркутской области: «К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы были доставлены два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер».

К настоящему времени в медучреждениях от отравления умерли 46 человек, и 31 скончался дома. Сейчас в больницах Иркутска остаются 18 человек, 29 человек их покинули — 20 выписаны в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о 75 погибших и 19 госпитализированных.

Массовое отравление произошло в иркутском районе Ново-Ленино. Пострадавшие начали поступать в больницы с 17 декабря. Все они употребляли концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого обнаружился метанол.

По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек. Дело о халатности возбуждено в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова.

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