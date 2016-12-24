По делу о массовом отравлении «Боярышником» задержаны 19 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело против замруководителя Роспотребнадзора Иркутской области.подозревают в халатности в связи с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник». Выяснилось, что в ведомство неоднократно поступали заявления о продаже суррогатного алкоголя. Но чиновник, по версии следствия, на сигналы не реагировал.
Всего по делу задержали 19 человек. Один из них — предполагаемый поставщик суррогата. Остальные — это в основном продавцы. Полицейские уже нашли склад, где хранились тонны метанола, из которого и делали отраву. Число жертв «Боярышника» к этому часу достигло 75 человек.
Кто несет ответственность за массовое отравление в Иркутске: расследование НТВ
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