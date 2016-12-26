#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 08:46

По делу о ядовитом «Боярышнике» арестованы еще четверо

комментировать

По делу о ядовитом «Боярышнике» арестованы еще четверо

По делу о ядовитом «Боярышнике» арестованы еще четверо

Ленинский районный суд Иркутска отправил под арест еще четверых подозреваемых по делу о массовом отравлении.

В воскресенье суд рассмотрел материалы дел по семи задержанным. Четверых отправили под арест, двоих — под домашний арест. Еще одному подозреваемому суд продлил задержание на 72 часа, сообщает ТАСС.

В пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина-инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали «Боярышник», была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В области введен режим ЧС. По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек.

Новости по теме

Массовое отравление в Иркутске

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru