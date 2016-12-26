По делу о ядовитом «Боярышнике» арестованы еще четверо

Ленинский районный суд Иркутска отправил под арест еще четверых подозреваемых по делу о массовом отравлении.ТАСС.
В пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина-инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали «Боярышник», была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.
стали 76 человек. В области введен режим ЧС. По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек.
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