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  • 26.12, 08:46
Мировые лидеры соболезнуют в связи с катастрофой Ту-154. Эрдоган, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мировые лидеры соболезнуют в связи с катастрофой Ту-154

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Мировые лидеры соболезнуют в связи с катастрофой Ту-154

Мировые лидеры соболезнуют в связи с катастрофой <nobr>Ту-154</nobr>

    Катастрофа самолета Минобороны в Сочи: слова поддержки в адрес российского народа пришли от большинства мировых лидеров.

    Президент Сирии Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил сожаление в связи с авиакатастрофой. По телефону соболезнования принесли президент Турции Рейджеп Эрдоган и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко направил российскому президенту послание, в котором отметил, что чувство скорби и сострадания охватило всю страну. Неравнодушными остались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, посол США в России Джон Теффт и многие другие.

    Соболезнования выражают не только политики, но и простые люди. В разных странах к посольствам РФ несут свечи и цветы, люди оставляют записки со словами поддержки.

    Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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