Мировые лидеры соболезнуют в связи с катастрофой Ту-154

Катастрофа самолета Минобороны в Сочи: слова поддержки в адрес российского народа пришли от большинства мировых лидеров.выразил сожаление в связи с авиакатастрофой. По телефону соболезнования принесли президент Турции Рейджеп Эрдоган и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил российскому президенту послание, в котором отметил, что чувство скорби и сострадания охватило всю страну. Неравнодушными остались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, посол США в России Джон Теффт и многие другие.
Соболезнования выражают не только политики, но и простые люди. В разных странах к посольствам РФ несут свечи и цветы, люди оставляют записки со словами поддержки.
Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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