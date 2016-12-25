#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Итоги недели
Итоги недели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 19:58

Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

3 комментария

Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Асад выразил соболезнования в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr>

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 под Сочи.

Башар Асад: «С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников».

По словам Асада, его страна остается союзником России в борьбе с террористической угрозой, сообщает агентство SANA.

Соболезнования в связи с трагедией выразили министр обороны Турции Фикри Ышык, а также представитель министерства иностранных дел страны.

Хюсейин Мюфтюоглу, официальный представитель МИД Турции: «Мы с печалью узнали, что принадлежащий Министерству обороны РФ самолет Ту-154 с 84 пассажирами и восемью членами экипажа сегодня упал в Черное море. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших, их родственникам, дружественному российскому народу и российскому государству».

По данным Минобороны, Ту-154 потерпел крушение сегодня утром после вылета из сочинского аэропорта в шести километрах от береговой линии. На его борту находились 92 человека. На данный момент найдены тела 12 погибших. Большинство пассажиров — это артисты военного ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию с новогодним концертом для военных.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru