Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с крушением
Ту-154 под Сочи.
По словам Асада, его страна остается союзником России в борьбе с террористической угрозой, сообщает агентство SANA.
Соболезнования в связи с трагедией выразили министр обороны Турции Фикри Ышык, а также представитель министерства иностранных дел страны.
Хюсейин Мюфтюоглу, официальный представитель МИД Турции: «Мы с печалью узнали, что принадлежащий Министерству обороны РФ самолет Ту-154 с 84 пассажирами и восемью членами экипажа сегодня упал в Черное море. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших, их родственникам, дружественному российскому народу и российскому государству».
потерпел крушение сегодня утром после вылета из сочинского аэропорта в шести километрах от береговой линии. На его борту находились 92 человека. На данный момент найдены тела 12 погибших. Большинство пассажиров — это артисты военного ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию с новогодним концертом для военных.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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