Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался член экипажа «танцующей „тушки“»

На борту самолета Минобороны РФ
Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от Сочи, находился член экипажа, героически посадившего самолет в Подмосковье.
Самолет заносило в воздухе в разные стороны, казалось, что он может рухнуть. Однако его все же удалось посадить, никто не пострадал. Очевидцы сняли происшествие на видео. Оно разошлось по Сети под названием «танцующая „тушка“». Штурманом в том экипаже был подполковник Александр Петухов. Его фамилия значится в списке тех, кто находился на борту Ту-154, разбившегося в Сочи.
потерпел крушение в шести километрах от береговой линии. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, 64 участника ансамбля имени Александрова и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза). К настоящему времени спасателям удалось обнаружить 12 тел погибших.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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