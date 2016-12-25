#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Итоги недели
Итоги недели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 19:58
Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался член экипажа «танцующей „тушки“». авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, Московская область, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался член экипажа «танцующей „тушки“»

3 комментария
Среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> оказался член экипажа «танцующей „тушки“»

Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался член экипажа «танцующей „тушки“»

Среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> оказался член экипажа «танцующей „тушки“»

    На борту самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от Сочи, находился член экипажа, героически посадившего самолет в Подмосковье.

    В конце апреля 2011 года на подмосковном аэродроме Чкаловский едва не разбился Ту-154, принадлежащий министерству обороны. Экипаж под командованием Юрия Родионова должен был доставить самолет на ремонтный завод в Самару, однако он оказался практически неуправляем. Было принято решение посадить самолет, но ситуацию осложнял сильный ветер.

    Самолет заносило в воздухе в разные стороны, казалось, что он может рухнуть. Однако его все же удалось посадить, никто не пострадал. Очевидцы сняли происшествие на видео. Оно разошлось по Сети под названием «танцующая „тушка“». Штурманом в том экипаже был подполковник Александр Петухов. Его фамилия значится в списке тех, кто находился на борту Ту-154, разбившегося в Сочи.

    По данным Минобороны, Ту-154 потерпел крушение в шести километрах от береговой линии. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, 64 участника ансамбля имени Александрова и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза). К настоящему времени спасателям удалось обнаружить 12 тел погибших.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru