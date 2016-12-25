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  • 25.12, 19:58

Иосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154

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Иосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154

Иосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи <nobr>Ту-154</nobr>

На борту самолета Минобороны РФ мог оказаться депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В комментарии агентству ТАСС Кобзон признался, что известие о катастрофе, в которой погибли участники ансамбля имени Александрова, является для него шоковым.

Иосиф Кобзон: «Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории».

Кобзон добавил, что «должен был лететь вместе ними». Об этом его просил руководитель творческого коллектива Валерий Халилов.

Иосиф Кобзон: «Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз».

По предварительным данным, в катастрофе Ту-154 под Сочи погибли 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов. Ансамбль летел поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. Всего же на борту лайнера находились 92 человека: члены экипажа, военные, госслужащие, журналисты, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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