Глава Минтранса заявил об отсутствии данных о выживших в катастрофе Ту-154

Выживших в катастрофе
Ту-154 все еще не обнаружено. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов после заседания правительственной комиссии в Сочи.
По словам министра, поиски не прекращаются несмотря на то, что световой день закончился. Обнаружены фрагменты нескольких тел, погибшие могут быть опознаны, однако более конкретная информация будет в понедельник утром. Что касается причин возможной трагедии, то о них, по словам министра, говорить рано.
Максим Соколов: «Все версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и почти любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе».
Также Соколов сообщил, что черные ящики разбившегося самолета пока не обнаружены.
Самолет министерства обороны Ту-154 должен был доставить на авиабазу Хмеймим в Сирию группу российских артистов и журналистов. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. В числе летевших были члены хора Александрова и сотрудники федеральных СМИ.
На месте катастрофы работают силы Минобороны, МЧС и специального назначения. В частности, вертолет К-32 и 7 морских судов.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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