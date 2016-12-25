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  • 26.12, 02:55
Глава Минтранса заявил об отсутствии данных о выживших в катастрофе Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава Минтранса заявил об отсутствии данных о выживших в катастрофе Ту-154

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Глава Минтранса заявил об отсутствии данных о выживших в катастрофе Ту-154

Глава Минтранса заявил об отсутствии данных о выживших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr>

    Выживших в катастрофе Ту-154 все еще не обнаружено. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов после заседания правительственной комиссии в Сочи.

    Максим Соколов: «К сожалению, на настоящий момент никого из выживших обнаружить не удалось, и я от лица правительственной комиссии приношу самые искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших».

    По словам министра, поиски не прекращаются несмотря на то, что световой день закончился. Обнаружены фрагменты нескольких тел, погибшие могут быть опознаны, однако более конкретная информация будет в понедельник утром. Что касается причин возможной трагедии, то о них, по словам министра, говорить рано.

    Максим Соколов: «Все версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и почти любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе».

    Также Соколов сообщил, что черные ящики разбившегося самолета пока не обнаружены.

    Самолет министерства обороны Ту-154 должен был доставить на авиабазу Хмеймим в Сирию группу российских артистов и журналистов. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. В числе летевших были члены хора Александрова и сотрудники федеральных СМИ.

    В 05:20 по московскому времени Ту-154 получил команду на взлет, при наборе высоты он практически сразу же исчез с экранов радаров. Первоначально была версия, что воздушное судно исчезло в горной местности на территории Краснодарского края. Однако примерно в 5:40 в акватории Чёрного моря в пяти километрах от берега было обнаружено масляное пятно и первые обломки. Чуть позже начали находить погибших.

    На месте катастрофы работают силы Минобороны, МЧС и специального назначения. В частности, вертолет К-32 и 7 морских судов.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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