Крушение Ту-154 стало личной трагедией для сотрудников Минобороны РФ

Информацию о крушении
буквально через несколько минут после взлета. По данным диспетчера, каких-либо сигналов бедствия борт не подавал. Сначала самолет начали искать в горах, но вскоре в нескольких километрах от берега в акватории Чёрного моря было обнаружено масляное пятно и шасси лайнера. В результате крушения погибли 92 человека, находившиеся на борту лайнера.
Ту-154 и поисковой операции в Чёрном море оперативно получают в министерстве обороны РФ.
Для сотрудников Минобороны РФ случившееся стало огромной личной трагедией. Среди пассажиров Ту-154 восемь пассажиров были военнослужащими в разных званиях.
Артистов на борту сопровождал глава департамента культуры министерства обороны. Журналистов — сотрудники пресс-службы. Из здания Минобороны РФ в Москве некоторые сотрудники выходят со слезами на глазах.
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков регулярно сообщает о ходе поисковой операции в районе трагедии. Министр обороны Сергей Шойгу оперативно принимает необходимые решения, рассказали в ведомстве.
В ведомстве также сообщили, что в Сочи прибыла комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны генералом армии Павлом Поповым. В ее работе принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета. Военные оказывают им полное содействие в расследовании.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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