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  • 25.12, 19:58
Крушение Ту-154 стало личной трагедией для сотрудников Минобороны РФ. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крушение Ту-154 стало личной трагедией для сотрудников Минобороны РФ

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Крушение Ту-154 стало личной трагедией для сотрудников Минобороны РФ

Крушение <nobr>Ту-154</nobr> стало личной трагедией для сотрудников Минобороны РФ

    Информацию о крушении Ту-154 и поисковой операции в Чёрном море оперативно получают в министерстве обороны РФ.

    Ту-154 пропал с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета. По данным диспетчера, каких-либо сигналов бедствия борт не подавал. Сначала самолет начали искать в горах, но вскоре в нескольких километрах от берега в акватории Чёрного моря было обнаружено масляное пятно и шасси лайнера. В результате крушения погибли 92 человека, находившиеся на борту лайнера.

    Для сотрудников Минобороны РФ случившееся стало огромной личной трагедией. Среди пассажиров Ту-154 восемь пассажиров были военнослужащими в разных званиях.

    Артистов на борту сопровождал глава департамента культуры министерства обороны. Журналистов — сотрудники пресс-службы. Из здания Минобороны РФ в Москве некоторые сотрудники выходят со слезами на глазах.

    Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков регулярно сообщает о ходе поисковой операции в районе трагедии. Министр обороны Сергей Шойгу оперативно принимает необходимые решения, рассказали в ведомстве.

    В ведомстве также сообщили, что в Сочи прибыла комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны генералом армии Павлом Поповым. В ее работе принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета. Военные оказывают им полное содействие в расследовании.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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