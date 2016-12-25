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  • 25.12, 11:44

Источник: Ту-154 упал в море на седьмой минуте полета

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Источник: Ту-154 упал в море на седьмой минуте полета

Источник: <nobr>Ту-154</nobr> упал в море на седьмой минуте полета

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, по уточненным данным, упал в Чёрное море примерно на седьмой минуте полета, место падения находится ближе к Анапе.

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Из сообщения источника: «По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе».

Он добавил, что обломки разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что личные вещи пассажиров и обломки разбившегося самолета оказались в море на расстоянии до 15 км от берега. Он сообщил, что в море сильное течение и часть обломков могло унести в открытое море.

Из сообщения источника: «Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12–14 км от береговой линии».

Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. Также на борту находились журналисты НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Помимо них на борту также находились репортеры Первого канала и телеканала «Звезда».

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