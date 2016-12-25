Шансов выжить у находившихся на борту Ту-154 людей не было

Самолет
Интерфаксу» информированный источник в экстренных службах.
Ту-154 Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря, у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было.
Из сообщения источника: «У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было».
Ранее стало известно, что у черноморского побережья близ Сочи обнаружено предполагаемое место падения Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего по пути в сирийскую Латакию. Фрагменты и шасси самолета обнаружены в 6 км от берега в Черном море, сообщили ТАСС в силовых структурах Краснодарского края.
По информации источника, спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета в акватории Сочи.
Из сообщения источника: «К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии».
Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.
83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. На борту находились также девять представителей СМИ — журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».
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