Минобороны РФ подтвердило исчезновение летевшего в Сирию Ту-154

Министерство обороны РФ официально подтвердило исчезновение самолета Ту-154 вскоре после вылета из Сочи.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что самолет пропал с радаров при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере в 5:40 по московскому времени. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловска для дозаправки. На его борту находился 91 человек.: «На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа».В ведомстве также подтвердили, что, помимо военных, в Сирию летели девять представителей СМИ и музыканты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.: «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ».Самолет пропал с радаров вскоре после взлета — в 7–10 км от аэропорта над акваторией Чёрного моря.К поискам воздушного судна привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах. Источники в силовых структурах сообщают, что самолет мог упасть не в море, как предполагалось ранее, а в горных районах.