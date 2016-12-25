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  • 25.12, 11:46
Минобороны РФ подтвердило исчезновение летевшего в Сирию Ту-154. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны РФ подтвердило исчезновение летевшего в Сирию Ту-154

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Минобороны РФ подтвердило исчезновение летевшего в Сирию Ту-154

Минобороны РФ подтвердило исчезновение летевшего в Сирию <nobr>Ту-154</nobr>

    Министерство обороны РФ официально подтвердило исчезновение самолета Ту-154 вскоре после вылета из Сочи.

    В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что самолет пропал с радаров при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере в 5:40 по московскому времени. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловска для дозаправки. На его борту находился 91 человек.

    Минобороны РФ: «На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа».

    В ведомстве также подтвердили, что, помимо военных, в Сирию летели девять представителей СМИ и музыканты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.

    Минобороны РФ: «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ».

    Самолет пропал с радаров вскоре после взлета — в 7–10 км от аэропорта над акваторией Чёрного моря.

    К поискам воздушного судна привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах. Источники в силовых структурах сообщают, что самолет мог упасть не в море, как предполагалось ранее, а в горных районах.

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