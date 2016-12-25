В районе крушения Ту-154 работают более 3 тысяч человек

Все главные новости сегодня связаны с трагедией на юге России: в море недалеко от Сочи рано утром упал самолет
Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту находились 92 человека. Сейчас в акватории идет масштабная поисковая операция.
Ту-154 пропал с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета. По данным диспетчера, каких-либо сигналов бедствия борт не подавал. Сначала самолет начали искать в горах, но вскоре в нескольких километрах от берега в акватории Чёрного моря было обнаружено масляное пятно и шасси лайнера.
Сейчас в акватории недалеко от Сочи работают поисковые суда и авиация. Обломки найдены на расстоянии полутора километров от берега на глубине 50–70 метров. Поисковая операция будет вестись круглосуточно. В ней задействованы более трех тысяч человек, в том числе 37 водолазов. На месте работают 27 кораблей и судов. К настоящему времени спасателями обнаружены 12 тел погибших. Среди версий трагедии основной называют техническую неисправность.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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