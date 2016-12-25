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  • 25.12, 19:59
В районе крушения Ту-154 работают более 3 тысяч человек. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, поисковые операции, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В районе крушения Ту-154 работают более 3 тысяч человек

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В районе крушения Ту-154 работают более 3 тысяч человек

В районе крушения <nobr>Ту-154</nobr> работают более 3 тысяч человек

    Все главные новости сегодня связаны с трагедией на юге России: в море недалеко от Сочи рано утром упал самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту находились 92 человека. Сейчас в акватории идет масштабная поисковая операция.

    Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, в сочинском аэропорту, откуда и взлетал Ту-154 , уже заработал оперативный штаб. Сюда приходит вся информация, сюда же будут прибывать родственники погибших, которым сейчас в первую очередь нужна психологическая помощь. Здесь уже работают психологи и медики. Размещать родственников будут в пансионате «Аврора». Там уже готовы номера.

    Ту-154 пропал с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета. По данным диспетчера, каких-либо сигналов бедствия борт не подавал. Сначала самолет начали искать в горах, но вскоре в нескольких километрах от берега в акватории Чёрного моря было обнаружено масляное пятно и шасси лайнера.

    Сейчас в акватории недалеко от Сочи работают поисковые суда и авиация. Обломки найдены на расстоянии полутора километров от берега на глубине 50–70 метров. Поисковая операция будет вестись круглосуточно. В ней задействованы более трех тысяч человек, в том числе 37 водолазов. На месте работают 27 кораблей и судов. К настоящему времени спасателями обнаружены 12 тел погибших. Среди версий трагедии основной называют техническую неисправность.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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