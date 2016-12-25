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  • 25.12, 19:58
Поисковая операция на месте крушения Ту-154: видео. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Поисковая операция на месте крушения Ту-154: видео

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Поисковая операция на месте крушения Ту-154: видео

Поисковая операция на месте крушения <nobr>Ту-154</nobr>: видео

    У берегов Сочи идет масштабная поисковая операция. Сегодня утром при вылете из аэропорта Адлер в море упал самолет Министерства обороны Ту-154, который направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

    Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ведомство наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154.

    Игорь Конашенков: «В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются».

    На борту самолета находились 92 человека: экипаж и пассажиры, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова во главе с руководителем коллектива Валерием Халиловым. На борту также находились девять журналистов: представители Первого канала, телекомпании «Звезда». Также на борту находились сотрудники НТВ: корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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