Поисковая операция на месте крушения Ту-154: видео

У берегов Сочи идет масштабная поисковая операция. Сегодня утром при вылете из аэропорта Адлер в море упал самолет Министерства обороны
Ту-154, который направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.
Игорь Конашенков: «В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются».
На борту самолета находились 92 человека: экипаж и пассажиры, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова во главе с руководителем коллектива Валерием Халиловым. На борту также находились девять журналистов: представители Первого канала, телекомпании «Звезда». Также на борту находились сотрудники НТВ: корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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