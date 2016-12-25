Тела погибших при крушении Ту-154 начали доставлять в морг

Специалисты министерства здравоохранения РФ готовятся к опознанию тел погибших в катастрофе
Интерфаксу» директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.
Ту-154 над Чёрным морем.
Олег Салагай: «Координацию по подготовке к проведению судебно-медицинских экспертиз тел погибших осуществляет главный внештатный судебно-медицинский эксперт Минздрава, директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы профессор Андрей Ковалев».
Представитель Минздрава также сообщил, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Сочи направлен директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Сергей Гончаров.
По его словам, приведена в режим повышенной готовности группа психиатров Федерального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского под руководством главного внештатного специалиста психиатра Минздрава России, профессора Зураба Кекелидзе.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала, телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 93 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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