#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Итоги недели
Итоги недели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 19:59
Тела погибших при крушении Ту-154 начали доставлять в морг. авиационные катастрофы и происшествия, Минздрав, Минобороны РФ, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тела погибших при крушении Ту-154 начали доставлять в морг

7 комментариев

Тела погибших при крушении Ту-154 начали доставлять в морг

Тела погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> начали доставлять в морг

    Специалисты министерства здравоохранения РФ готовятся к опознанию тел погибших в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем.

    Об этом сообщил «Интерфаксу» директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

    Олег Салагай: «Координацию по подготовке к проведению судебно-медицинских экспертиз тел погибших осуществляет главный внештатный судебно-медицинский эксперт Минздрава, директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы профессор Андрей Ковалев».

    Представитель Минздрава также сообщил, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Сочи направлен директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Сергей Гончаров.

    По его словам, приведена в режим повышенной готовности группа психиатров Федерального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского под руководством главного внештатного специалиста психиатра Минздрава России, профессора Зураба Кекелидзе.

    Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала, телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 93 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.

    Тем временем источник в оперативных структурах региона сообщил, что на месте крушения самолета обнаружены пять тел. В свою очередь в управлении здравоохранения Сочи сообщили, что два тела уже доставлены в городской морг. В Минобороны тем временем заявили, что четыре тела погибших подняты на борт спасательного судна.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru