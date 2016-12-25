«Особый народ»: коллеги вспоминают погибших при крушении Ту-154 журналистов

На борту разбившегося под Сочи
летели в Сирию всего на сутки — за репортажем о том, как российских летчиков поздравляют с наступающим Новым годом наши артисты. Перед вылетом они созванивались с коллегами, просили передать приветы, тем, кто уже работает на базе и каждый день выезжает на съемки с риском для жизни.
Ту-154 находились три съемочных группы от трех телеканалов — НТВ, Первого канала и «Звезды». Это были репортеры, прошедшие все горячие точки. Они работали в Донбассе, Сирии, кто-то успел захватить и вторую чеченскую войну.
Для журналистов, оказавшихся на борту Ту-154, это была обычная командировка. Два-три дня — и домой, чтобы справить Новый год в кругу семьи.
Военные корреспонденты — особый народ. Все друг друга знают, все без колебаний готовы друг другу помочь. Все погибшие в авиакатастрофе журналисты были достаточно опытными, профессионалами своего дела. Но пожалуй, ни у кого из них не было за плечами такого боевого опыта, как у оператора НТВ Олега Пестова.
Алексей Ивлиев, корреспондент НТВ: «Олег — это большой настоящий мужик. Его голос всегда был слышен, был громогласный. Но при этом человек настолько душевный, настолько мягкий, настолько тонкий. В любой ситуации, когда нужно было встать, подняться, идти, снимать, Олег был готов в любое время суток выйти. Неважно, есть там обстрелы, нет обстрела. Олег вставал и выходил».
Помимо журналистов НТВ в авиакатастрофе погибли репортеры с Первого канала и «Звезды». Оператор Вадим Денисов только несколько месяцев назад вернулся домой из очень сложной командировки в Алеппо, где отработал больше трех недель непосредственно под обстрелами.
Кирилл Клейменов, заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ Первого канала: «Это была очень тяжелая история, потому что группа базировалась в Хмеймиме, и вместе с коллегами с другого канала они первыми оказались в Алеппо, когда еще там не было других российских журналистов. И так получилось, что они думали, что поедут туда на сутки, буквально не взяв ничего с собой, но боевики перерезали дорогу, по которой они должны были отходить к вертолету, который их ждал, и они задержались там почти на три недели».
Эта командировка в Сирию должна была стать второй и для звукооператора Первого канала Александра Сойдова. В качестве корреспондента в Сирию впервые летел Дмитрий Рунков.
Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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