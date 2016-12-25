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  • 25.12, 19:58

Опознание жертв катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве

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  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
Опознание жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> будет проводиться в Москве

Опознание жертв катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве

Опознание жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> будет проводиться в Москве
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • Опознание погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

    Как сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам. При этом психологическая помощь будет оказываться в Минобороны, добавили там.

    Тем временем в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением самолета и оказания помощи родным погибших прилетел глава Минтранса Максим Соколов. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.

    Из сообщения Минтранса: «Соколов прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154, оказанию помощи семьям погибших».

    Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим с новогодними праздниками. Вскоре выяснилось, что самолет упал в акватории Чёрного моря вблизи сочинского побережья.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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