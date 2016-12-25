«Ужасная трагедия»: пользователи соцсетей скорбят в связи с катастрофой Ту-154

Пользователи соцсетей шокированы новостью о крушении самолета
потерпел крушение сегодня рано утром при наборе высоты вскоре после взлета с аэродрома Адлера. На борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира.
Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека. Люди публикуют на своих страницах в Сети слова соболезнования и поддержки близким погибших, а также делятся эмоциями в связи с трагедией.
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, руководитель и 63 сотрудника ансамбля имени Александрова, а также съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
Певица Зара одной из первых прокомментировала трагедию на своей странице в Instagram, сообщив, что лично была знакома с находившимся на борту Ту-154 Антоном Губанковым. Также она сообщила, что и сама летала в Сирию этим же бортом.
Зара: «Родные мои, в душе все кричит и переворачивается, я сама неоднократно летала в Латакию этим же бортом, чтобы поддержать наших ребят на авиабазе Хмеймим. И если потребуется, полечу снова, двум смертям не бывать».
Интернет-пользователи шокированы и подавлены ЧП с самолетом Минобороны, многие сообщают, что где-то пересекались с находившимися на борту журналистами и музыкантами.
Ужасная трагедия(Весь день переживала и ждала новостей о самолёте ТУ-154 и вот только сейчас прочитала о крушении самолёта…Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших( Это не обычные люди,это талантливый ансамбль имени Александрова, всегда слушала и смотрела их с огромным удовольствием( Помним…любим…скорбим #ту154 #великиелюди #небозабираетлучших #помнимлюбимскорбим😭
Это человек, на которого я всегда старалась быть похожей хоть немного… В начале декабря Доктор Лиза получила государственную премию за благотворительность. На церемонии вручения она сказала: «Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Дорогая #докторЛиза , клянусь, мы продолжим начатое вами дело, пусть деятельность одного человека — это капля, но вместе у нас получится море. Вы можете спать спокойно. Светлая память Вам и всем погибшим в авиакатастрофе🕊!Скорбим бесконечно всей Страной…
На борту #Ту154 летели юные балерины Ралина Гильманова, Лилия Пырьева, Дарья Трофимова, Мария Клокотова. Соболезную близким. pic.twitter.com/sy3f1TPe36— Илья Белоус (@iliabelous) 25 декабря 2016 г.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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