Шойгу находится на постоянной связи с Путиным в связи с крушением Ту-154

Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным в связи с крушением самолета
Ту-154, вылетевшего из Сочи в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина».
Песков также сообщил, что информации о нахождении в Ту-154 Доктора Лизы — Елизаветы Глинки — пока нет. Списки пассажиров уточняются.
Дмитрий Песков: «Пока известно, что там был хор Александрова, были журналисты».
находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира — 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, в том числе художественный руководитель Валерий Халилов, и девять представителей СМИ — съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
Самолет разбился при наборе высоты. По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с критической неисправностью. Возбуждено уголовное дело.
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