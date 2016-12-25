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  • 25.12, 11:46
Шойгу находится на постоянной связи с Путиным в связи с крушением Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, Путин, Сочи, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шойгу находится на постоянной связи с Путиным в связи с крушением Ту-154

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Шойгу находится на постоянной связи с Путиным в связи с крушением Ту-154

Шойгу находится на постоянной связи с Путиным в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr>

    Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным в связи с крушением самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Информация Владимиру Путину докладывается по мере поступления новых данных, сообщил Песков.

    Дмитрий Песков: «С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина».

    Песков также сообщил, что информации о нахождении в Ту-154 Доктора Лизы — Елизаветы Глинки — пока нет. Списки пассажиров уточняются.

    Дмитрий Песков: «Пока известно, что там был хор Александрова, были журналисты».

    По последним данным, на борту Ту-154 находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира — 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, в том числе художественный руководитель Валерий Халилов, и девять представителей СМИ — съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.

    Самолет разбился при наборе высоты. По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с критической неисправностью. Возбуждено уголовное дело.

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