Путину доложили об исчезновении Ту-154 в районе Сочи

Президенту России Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета
Ту-154 Минобороны, вылетевшего из Сочи в сирийскую Латакию.
Дмитрий Песков: «Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий.
находились 8 членов экипажа и 83 пассажира — военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ. По предварительной информации, в Сирию летели журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».
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