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  • 25.12, 11:46

Путину доложили об исчезновении Ту-154 в районе Сочи

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Путину доложили об исчезновении Ту-154 в районе Сочи

Путину доложили об исчезновении <nobr>Ту-154</nobr> в районе Сочи

Президенту России Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета Ту-154 Минобороны, вылетевшего из Сочи в сирийскую Латакию.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главу государства информируют о работах экстренных служб.

Дмитрий Песков: «Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий.

Как ранее подтвердили в Минобороны РФ, Ту-154 пропал с радаров в 5:40 по московскому времени — вскоре после взлета. На его борту находились 8 членов экипажа и 83 пассажира — военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ. По предварительной информации, в Сирию летели журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

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