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  • 23.12, 13:57
Путин объяснил, почему Россия сильнее любого агрессора. Путин, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин объяснил, почему Россия сильнее любого агрессора

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Путин объяснил, почему Россия сильнее любого агрессора

Путин объяснил, почему Россия сильнее любого агрессора

    Владимир Путин удивлен реакцией США на свою фразу о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора

    По словам президента, сегодня Россия может дать отпор любому в силу модернизации вооруженных сил, историко-географических факторов и состояния российского общества.

    При этом Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, ответил на заявления из Вашингтона о том, что американская армия самая сильная в мире. По словам президента РФ, с этим никто и не спорит.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ракет, подлодок и авианосцев у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так».

    Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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