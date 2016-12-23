Путин объяснил, почему Россия сильнее любого агрессора

Владимир Путин удивлен реакцией США на свою фразу о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора
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При этом Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, ответил на заявления из Вашингтона о том, что американская армия самая сильная в мире. По словам президента РФ, с этим никто и не спорит.
Владимир Путин, президент РФ: «Ракет, подлодок и авианосцев у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так».
Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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