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  • 23.12, 08:12

В Госдепартаменте признали армию США агрессором

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В Госдепартаменте признали армию США агрессором

В Госдепартаменте признали армию США агрессором

Госдеп фактически назвал армию США «непобедимым агрессором». Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Во время пресс-конференции официального представителя Госдепартамента США попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что российская армия сильнее любого потенциального агрессора.

Джон Кирби, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Я считаю, что на протяжении всей истории человечества не было настолько боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день. Профессионализм, мастерство и боеспособность ВС США — вне всяких сомнений и споров».

Напомним, накануне президент России выступил на выступил на ежегодном совещании — расширенной коллегии Минобороны, где традиционно подводят итоги и определяют новые задачи на будущий год. На совещании, в частности, говорилось о модернизации российской армии и флота.

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