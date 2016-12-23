В Госдепартаменте признали армию США агрессором

Госдеп фактически назвал армию США «непобедимым агрессором». Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления
российская армия сильнее любого потенциального агрессора.
пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
Джон Кирби, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Я считаю, что на протяжении всей истории человечества не было настолько боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день. Профессионализм, мастерство и боеспособность ВС США — вне всяких сомнений и споров».
выступил на выступил на ежегодном совещании — расширенной коллегии Минобороны, где традиционно подводят итоги и определяют новые задачи на будущий год. На совещании, в частности, говорилось о модернизации российской армии и флота.
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