Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

Владимир Путин отметил, что в настоящий момент Россия сильнее любого потенциального агрессора, однако расслабляться не стоит.
Однако, по словам российского лидера, расслабляться нельзя. Ведь в том случае, если Россия допустит хотя бы один существенный сбой в модернизации армии или подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться, передает «Интерфакс».
выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин подчеркнул, что руководство военного ведомства и командиры всех уровней несут особую ответственность за качественную модернизацию российской армии, и отметил, что потенциал российских вооруженных сил прошел проверку на прочность в борьбе с терроризмом в Сирии.
Кроме того, президент поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.
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