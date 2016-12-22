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  • 22.12, 17:37

Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

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Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

Владимир Путин отметил, что в настоящий момент Россия сильнее любого потенциального агрессора, однако расслабляться не стоит.

Владимир Путин, президент РФ: «На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого».

Однако, по словам российского лидера, расслабляться нельзя. Ведь в том случае, если Россия допустит хотя бы один существенный сбой в модернизации армии или подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться, передает «Интерфакс».

Также, выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин подчеркнул, что руководство военного ведомства и командиры всех уровней несут особую ответственность за качественную модернизацию российской армии, и отметил, что потенциал российских вооруженных сил прошел проверку на прочность в борьбе с терроризмом в Сирии.

Кроме того, президент поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.

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