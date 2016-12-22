Путин поставил для Минобороны приоритетные задачи на 2017 год

Президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны. На традиционном в конце года совещании не только подводят итоги, но и определяют новые задачи.
Владимир Путин: «В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота. Ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение. На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета».
Кроме этого, президент России поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и вдоль границ России, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.
Помимо генералов, в совещании принимают участие руководители оборонно-промышленного комплекса. Президент указал им на необходимость в установленные сроки выполнять госпрограмму вооружения. За срыв контрактов, подчеркнул Путин, санкции должны быть максимально строгими.
Основными задачами Миноборны в 2017 году президент России назвал удержание набранных темпов перевооружения армии и флота РФ, а также реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа.
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