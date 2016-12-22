Путин поставил для Минобороны приоритетные задачи на 2017 год

Президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны. На традиционном в конце года совещании не только подводят итоги, но и определяют новые задачи.



На заседании коллегии глава государства отметил, что в 2016 году потенциал российских вооруженных сил прошел проверку на прочность в борьбе с международными террористами в Сирии. При этом Путин подчеркнул, что руководство Минобороны и командиры всех уровней несут особую ответственность за качественную модернизацию российских вооруженных сил, и поблагодарил руководство и личный состав Вооруженных сил «за четкое выполнение поставленных задач».: «В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота. Ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение. На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета».Кроме этого, президент России поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и вдоль границ России, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.Помимо генералов, в совещании принимают участие руководители оборонно-промышленного комплекса. Президент указал им на необходимость в установленные сроки выполнять госпрограмму вооружения. За срыв контрактов, подчеркнул Путин, санкции должны быть максимально строгими.Основными задачами Миноборны в 2017 году президент России назвал удержание набранных темпов перевооружения армии и флота РФ, а также реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа.