Большая пресс-конференция Владимира Путина: текстовая трансляция

Владимир Путин отвечает на актуальные вопросы российских и зарубежных журналистов. На НТВ.Ru ведется текстовая трансляция большой
пресс-конференции.
|
4406
Отметим, что еще до начала сегодняшняя пресс-конференция стала рекордной по числу аккредитованных журналистов. Пообщаться с президентом РФ пытаются 1437 сотрудников российских и зарубежных СМИ.
Кроме того, глава государства впервые решил перенести встречу с сотрудниками СМИ. Накануне Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был убит в Анкаре 19 декабря.
Напомним, ежегодные пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году российский лидер за 3 часа 10 минут успел ответить на 47 вопросов журналистов.
Комментарии