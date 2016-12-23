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  • 23.12, 12:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина: текстовая трансляция

1 комментарий

Большая пресс-конференция Владимира Путина: текстовая трансляция

Большая <nobr>пресс-конференция</nobr> Владимира Путина: текстовая трансляция
12:50
Путин о расследовании убийства Бориса Немцова: http://www.ntv.ru/novosti/1735743/
12:47
Путин о Керченском мосте: я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать.
12:47
Керченский мост будет особенно полезен, когда нормализуются отношения с Украиной, уверен президент.
12:43
Путин: проведение досрочных президентских выборов в России возможно, но нецелесообразно.
12:42
Обращает внимание, что он не случайно использовал именно слово «агрессор»
12:41
Путин комментирует свое вчерашнее заявление http://www.ntv.ru/novosti/1735426/
12:32
Напоминаем, что видеотрансляция доступна по ссылке http://www.ntv.ru/air/putin2016
12:31
Путин: с Улюкаевым (после его ареста) я не разговаривал. Материалов достаточно, чтобы его отстранить. Во что это выльется — посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого делать выводы нецелесообразно.
12:24
Срочная новость не про пресс-конференцию Путина: в Италии убит подозреваемый в атаке на берлинскую ярмарку. Подробности — скоро на НТВ.Ru.
12:23
Путин: естественный прирост населения сохраняется. Чуть-чуть поменьше стала рождаемость, но смертность уменьшилась
12:12
Путина спрашивают о субсидиях для сельского машиностроения. Есть ли планы сделать антикризисные меры постоянными? Антикризисные меры не могут быть постоянными, отвечает Путин.
12:07
Президент напоминает об ожиданиях рекордно низкой инфляции по итогам года — 5,5%.
12:06
Президент рассказывает, за счет чего Россия демонстрирует экономический рост. Это машиностроение, легкая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие сферы.
11:59
С минуты на минуту начнется традиционная ежегодная пресс-конференция президента.

Владимир Путин отвечает на актуальные вопросы российских и зарубежных журналистов. На НТВ.Ru ведется текстовая трансляция большой пресс-конференции.

12-я ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит в московском Центре международной торговли. Журналисты пытаются задать Владимиру Путину вопросы по самым актуальным темам внешней и внутренней политики.

Отметим, что еще до начала сегодняшняя пресс-конференция стала рекордной по числу аккредитованных журналистов. Пообщаться с президентом РФ пытаются 1437 сотрудников российских и зарубежных СМИ.

Кроме того, глава государства впервые решил перенести встречу с сотрудниками СМИ. Накануне Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был убит в Анкаре 19 декабря.

Напомним, ежегодные пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году российский лидер за 3 часа 10 минут успел ответить на 47 вопросов журналистов.

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