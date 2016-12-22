#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 02:06
Посла Андрея Карлова похоронили в Химках. Турция, дипломатия, похороны, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Посла Андрея Карлова похоронили в Химках

1 комментарий

Посла Андрея Карлова похоронили в Химках

Посла Андрея Карлова похоронили в Химках

    Сегодня в Москве прощаются с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Гражданская панихида прошла в здании МИД, а отпевание — в храме Христа Спасителя.

    Посла России в Турции, убитого 19 декабря в Анкаре, похоронили сегодня на Химкинском кладбище в Подмосковье. Провожая Андрея Карлова в последний путь, дипломату отдали воинские почести.

    На траурной церемонии играл военный оркестр, присутствовал почетный караул. Сам гроб с телом Карлова был покрыт государственный флагом России.

    Днем в здании МИД России прошла гражданская панихида, на которой присутствовали президент Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Следом состоялось отпевание в храме Христа Спасителя, которое провел патриарх Кирилл.

    На церковной службе присутствовал корреспондент НТВ Гарри Княгницкий. Подробнее — в видеоматериале.

    Новости по теме

    Убийство посла РФ в Анкаре

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru