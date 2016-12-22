Посла Андрея Карлова похоронили в Химках

Сегодня в Москве прощаются с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Гражданская панихида прошла в здании МИД, а отпевание — в храме Христа Спасителя.

Посла России в Турции, убитого 19 декабря в Анкаре, похоронили сегодня на Химкинском кладбище в Подмосковье. Провожая Андрея Карлова в последний путь, дипломату отдали воинские почести.На траурной церемонии играл военный оркестр, присутствовал почетный караул. Сам гроб с телом Карлова был покрыт государственный флагом России.Днем в здании МИД России прошла гражданская панихида, на которой присутствовали президент Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Следом состоялось отпевание в храме Христа Спасителя, которое провел патриарх Кирилл.На церковной службе присутствовал. Подробнее — в видеоматериале.