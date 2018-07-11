    Семь человек задержаны в Париже после стычек фанатов с полицией

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    • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes
    Семь человек задержаны в Париже после стычек фанатов с полицией

    Семь человек задержаны в Париже после стычек фанатов с полицией

    Семь человек задержаны в Париже после стычек фанатов с полицией
  • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes

    • Правоохранительные органы задержали в Париже семерых человек во время празднования победы сборной Франции по футболу в полуфинале чемпионата мира.

    Задержания прошли в районе Елисейских Полей. Пятеро человек были взяты под стражу за агрессивные действия в отношении стражей порядка, один задержан за кражу, еще один — за подстрекательство к совершению беспорядков.

    По предварительным данным, хулиганы сожгли несколько автомобилей и мусорных баков, а также разгромили витрины четырех магазинов. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона болельщиков, сообщил в среду телеканал BFM.

    Ранее сообщалось, что в Париже после полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором французы взяли верх над бельгийцами, народные гуляния переросли в столкновения фанатов с полицией.

    Неспокойно было в эту ночь и в Брюсселе. Фанаты, которые наблюдали за игрой на улицах, были расстроены проигрышем своей команды, которая на этом чемпионате показала хорошую игру и невероятную волю к победе. Раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.

    Бельгийские фанаты после проигрыша сборной в полуфинальном матче с Францией на ЧМ устроили беспорядки в Париже и…

    Опубликовано НТВ Cреда, 11 июля 2018 г.




    Напомним, сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Сегодня станет известно, с кем Франция сыграет в финале ЧМ-2018, а Бельгия — в матче за третье место.

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