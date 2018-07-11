В Брюсселе фанаты устроили беспорядки после проигрыша Бельгии на ЧМ

Бельгийские болельщики устроили массовую драку поздним вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.
Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша сборной Бельгии раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.
Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Легкую травму получила женщина-полицейский, она госпитализирована, сообщил телеканал RTBF.
Сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Сегодня станет известно, с кем Франция сыграет в финале, а Бельгия — в матче за третье место. Вечером в столичных «Лужниках» сразятся сборные Хорватии и Англии. Заключительный матч мундиаля за звание чемпиона мира пройдет в Москве 15 июля, встреча за третье место — днем ранее в Санкт-Петербурге.
Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Легкую травму получила женщина-полицейский, она госпитализирована, сообщил телеканал RTBF.
Сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Сегодня станет известно, с кем Франция сыграет в финале, а Бельгия — в матче за третье место. Вечером в столичных «Лужниках» сразятся сборные Хорватии и Англии. Заключительный матч мундиаля за звание чемпиона мира пройдет в Москве 15 июля, встреча за третье место — днем ранее в Санкт-Петербурге.
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