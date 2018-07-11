    В Брюсселе фанаты устроили беспорядки после проигрыша Бельгии на ЧМ

    комментировать

    В Брюсселе фанаты устроили беспорядки после проигрыша Бельгии на ЧМ

    В Брюсселе фанаты устроили беспорядки после проигрыша Бельгии на ЧМ

    Бельгийские болельщики устроили массовую драку поздним вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.

    Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша сборной Бельгии раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.

    Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Легкую травму получила женщина-полицейский, она госпитализирована, сообщил телеканал RTBF.

    Сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Сегодня станет известно, с кем Франция сыграет в финале, а Бельгия — в матче за третье место. Вечером в столичных «Лужниках» сразятся сборные Хорватии и Англии. Заключительный матч мундиаля за звание чемпиона мира пройдет в Москве 15 июля, встреча за третье место — днем ранее в Санкт-Петербурге.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru